Empleos para quintanarroenses

Domingo, 28 de mayo, 2017

Chetumal.— Para triunfar en la vida hay que estar bien preparado, perseguir sueños y aprovechar las oportunidades. Este es el caso de dos jóvenes que se acercaron al gobierno del cambio en busca de una oportunidad en la que puedan desarrollar sus habilidades a través de un empleo.La Licenciada en Derecho Aida Helena Guzmán Solís, de 28 años de edad, se encontraba desempleada desde hace varios meses; a pesar de haber tocado muchas puertas en la iniciativa privada no lograba encontrar una opción que le permitiera incorporarse al mercado laboral, hasta que como ella comenta “acudió dudosa del resultado” a la Segunda Audiencia Pública “Platícale al Gobernador” donde inmediatamente fue canalizada al módulo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el cuál fue atendida personalmente por la Licenciada Catalina Portillo Navarro, titular de la dependencia, la Procuradora de la Defensa del Trabajo, y el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.En ese momento fue entrevistada de manera rápida, para posteriormente recibirla en las instalaciones de la Junta Local, y así conocer a detalle su perfil y preparación. Hoy, Aida Helena está por terminar su periodo de capacitación para integrarse oficialmente al equipo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, desde donde aportará sus conocimientos y profesionalismo, gracias a la oportunidad que encontró en el gobierno del cambio que encabeza el Gobernador Carlos Joaquín.El Licenciado Erick Iván Catalán Seca, egresado de la Universidad de Quintana Roo, se encontraba en situación de desempleo por lo que asistió a la Audiencia Pública “Platícale al Gobernador” en donde tuvo la oportunidad de un acercamiento con los servicios que brinda el Gobierno de Quintana Roo a través de los módulos de las dependencias que ahí se instalan.En esa ocasión fue turnado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social donde se le atendió, registró e invitó a presentarse en Chetumal a la 2a. Gran Feria de Empleo y Servicios Laborales, buscando una oportunidad como muchas personas durante ese día, ya que la oferta de espacios laborales era extensa y con una gran variedad para todos los perfiles.Erick, no contaba con el documento “Constancia de No Antecedentes Penales” y fue justamente ahí que de la mano del Gobernador Carlos Joaquin la recibió. La Licenciada Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social atendió de manera personal a Erick, con quien platicó e invitó a que acudiera a su despacho al día siguiente.Una vez realizada la entrevista, de acuerdo a su perfil y a su preparación académica, se le invitó a colaborar en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la Capital del Estado, lugar donde ahora, después de un periodo de capacitación, y gracias a su empeño, su preparación, y las oportunidades que el gobierno del cambio ofrece a los jóvenes que buscan desarrollarse profesionalmente, hoy, se encuentra laborando e integrado al equipo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo.