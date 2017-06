Remberto Estrada garantiza un Benito Juárez incluyente

Viernes, 16 de junio, 2017

Cancún.— “De todo corazón, cuando se concreta este tipo de acciones no hay mayor satisfacción que la suma de esfuerzos y que juntos podemos hacer cosas muy pequeñas pero que representan cambios importantes para la vida de los ciudadanos”, aseguró el Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, al entregar 100 ayudas funcionales como sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas, gestionados a través del Ayuntamiento, con lo que suman 500 instrumentos de ese tipo entregados en lo que va de la administración.Durante el evento, que se llevó a cabo en la Plaza de la Reforma, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Benito Juárez, Sra. Elvia Barba de Estrada, el Alcalde puntualizó que la inversión de dichos aparatos ortopédicos representa más de 250 mil pesos, gracias a la colaboración de empresas socialmente responsables, iniciativa privada, la Fundación Cáritas de Quintana Roo A. C. y con recursos propios de la administración y la donación directa de varios funcionarios municipales.“Desde el inicio de la administración hemos recibido muchas peticiones de salud y otros rubros, que tratamos de resolver de manera inmediata. Hoy es una muestra de que las cosas se pueden realizar, cuando unimos esfuerzos la sociedad civil, empresarios socialmente responsables, organizaciones y el gobierno”, dijo.Enfatizó que apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y los grupos en situación de vulnerabilidad en el municipio es una prioridad, por ello se les brinda apoyo para una mejor movilidad, como parte del Eje Bienestar Social del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, que está cambiando el rumbo en Benito Juárez para lograr un municipio incluyente, mediante la atención puntual a través de dependencias de asistencia social como son el Sistema DIF Benito Juárez y la Dirección de Gestión Social, entre otras.A nombre de todos los beneficiados, Jorge Castillo Cetina, de la asociación “La Buena Fe”, agradeció al Presidente Municipal la ayuda funcional que recibe y destacó la labor emprendida por la administración para proteger los derechos de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y garantizar la movilidad de las personas.“Hemos luchado en pro de los derechos de las personas con discapacidad, porque la vida continúa. Queremos destacar lo que ha hecho Remberto Estrada porque ha facilitado rampas, las ha pintado, ha puesto señalizaciones y han ayudado a mucha gente en situación de vulnerabilidad”, indicó.Jorge Sanen Cervantes, presidente de la Fundación Cáritas en Quintana Roo, subrayó el compromiso de Remberto Estrada en favor de quienes más lo necesitan para mantener una labor social permanente y la entrega de asistencia directa a quienes lo requieren, junto con instituciones como la que él encabeza que tiene programas exitosos en Cancún como el Banco de Alimentos, que recolecta insumos de más de 52 tiendas para repartir 90 toneladas al mes que llegan a 12 mil beneficiarios, entre otras estrategias propias.De igual forma, la directora de Gestión Social, Abigail Andueza Puerto, destacó que con esta entrega, suman 500 aparatos ortopédicos que se han facilitado a las personas que así lo requieren y con ello se cumple la instrucción del Presidente Municipal de proteger los derechos de los ciudadanos además de garantizar el bienestar social de las familias.“Remberto Estrada encabeza un gobierno humano y sensible, por lo que seguiremos trabajando por una ciudad incluyente, fortaleciendo la asistencia social con atención oportuna, pero sobre todo mejorando la calidad de vida de los benitojuarenses”, expresó.