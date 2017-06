Grand Prix de Judo en Cancún

Domingo, 18 de junio, 2017

Cancún.— Con la participación de competidores de 39 países quienes con su esmero, valentía y dedicación, son ejemplo de superación y entrega a la sociedad, Cancún, Quintana Roo, es sede de la Olimpiada Nacional y Grand Prix Mundial de Judo 2017; lo que demuestra el liderazgo en eventos de talla internacional.La secretaria de Turismo Marisol Vanegas Pérez, dio la bienvenida a los judocas a quienes, a nombre del Gobernador Carlos Joaquín, los invitó a salir a ganar. Desde esta ciudad, construida a base de sueños e ideales, en la que visionarios del turismo imaginaron hace casi 50 años, dar vida a carreteras, hoteles, clubes de playa, campos de golf, restaurantes, plazas comerciales y construcciones que permitieran el contacto permanente con el agua como elemento de tranquilidad.Con 97 mil 606 cuartos de hotel, un crecimiento a razón de 8.4% anual, más de 8 mil cuartos en construcción en 2017 y una ocupación hotelera superior al 80%, los destinos turísticos de Quintana Roo continúan ofreciendo al turismo un servicio de calidad y excelencia, que dependen miles de fuentes de trabajo y miles de familias.“La administración pública, encabezada por Carlos Joaquín, busca que los destinos turísticos de Quintana Roo sigamos siendo no solo los más visitados, o los de mejores afluencias turísticas registren, queremos que el flujo de visitantes, huéspedes, pasajeros, cruceristas o excursionistas se traduzcan en bienestar para la gente y en lograr más y mejores oportunidades para todos”, sostuvo.La secretaria de Turismo dijo: “Queremos decirles a todos ustedes que no importa la situación, no importa el competidor ni el marcador ni los retos por delante, si se esfuerzan instante a instante van a triunfar. El trabajo duro da resultados, de lo que se trata es no rendirse, por el contrario, se trata de entregar el alma y seguir luchando”.Desde la Secretaría de Turismo de Quintana Roo estamos convencidos de que otro turismo es posible, uno que permita que los más de 16 millones de personas que nos visitan anualmente siga dando resultados para la gente. Queremos hacer que el turismo sirva. Nuestro reto –como el suyo en materia deportiva –dijo a los competidores- también es inmenso y en Quintana Roo no nos vamos a rendir.