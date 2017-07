Becas para benitojuarenses

Sábado, 24 de junio, 2017

Cancún.— El Presidente Municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, entregó este día apoyos económicos a más de dos mil 600 alumnos de todos los niveles académicos, como parte del programa “Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano”, donde manifestó que la educación es uno de los temas prioritarios de la administración 2016-2018.“Escuchar las palabras de los estudiantes beneficiados, me motiva a seguir trabajando, a redoblar esfuerzos en el Ayuntamiento para que cada niño, niña y joven benitojuarense, siga sus estudios y fortaleciéndose, ya que es lo que buscamos en esa administración”, afirmó.En presencia de cientos de padres de familia y alumnos que se dieron cita en el domo deportivo “Jacinto Canek”, el Alcalde subrayó que el Ayuntamiento de Benito Juárez está comprometido con el bienestar integral de las familias y las nuevas generaciones, por ello se siguen destinando recursos a estas estrategias que cambian la vida de los educandos.“En las consultas ciudadanas, una de las peticiones más importantes que pudimos recabar en ese entonces era el tema de la educación, que si bien es cierto es un rubro que no le compete de manera directa al gobierno municipal, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que todos puedan continuar sus estudios”, expresó.Remberto Estrada resaltó la importancia de mantener la suma de esfuerzos entre las autoridades, ya que por ejemplo la semana pasada se hizo entrega de Becas de Estímulo a la Educación Básica, por parte del Sistema DIF Municipal para erradicar el trabajo infantil, que representa un 33 por ciento más apoyos educativos en relación con relación el año anterior, por lo que le beneficia con mil 400 pesos por cada niño, y de igual forma se mantienen programas permanentes por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico como es “Escuelas de 10” y jornadas de salud.“Es un compromiso que hice con ustedes de manera particular; seguiremos trabajando con ese esfuerzo y dedicación desde el primer día hasta el último”, puntualizó.A nombre de todos los estudiantes que recibieron dicho respaldo económico, la alumna de la escuela secundaria técnica “Constitución de 1917”, Valeria Estrada Bautista, externó un agradecimiento público al Presidente Municipal por la beca académica que le es de gran utilidad para ella y sus padres, ya que le permite adquirir sus zapatos escolares, material para sus trabajos, útiles y costear su traslado a su centro educativo.En esta segunda emisión de becas correspondiente al ciclo escolar que concluye (2016-2017) se otorgan dos mil 653 becas de excelencia y económicas para igual número de alumnos desde educación preescolar, especial, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, como acción del gobierno municipal para erradicar la deserción escolar y respaldar la economía familiar.