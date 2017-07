Concurso de Pintura Mural “Playa, Arte y Conciencia”

Sábado, 24 de junio, 2017

Playa del Carmen.— El Gobierno de Solidaridad que encabeza la Presidenta Municipal, Cristina Torres Gómez, promueve el cuidado y preservación de los recursos naturales a través del Quinto Concurso de Pintura Mural “Playa, Arte y Conciencia” que organiza la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) en el acceso a la playa Xcalacoco.Al respecto, el Presidente de la Comisión de Turismo y Ecología, el regidor Gustavo Maldonado Saldaña, agradeció a todos los patrocinadores ya que “sin ellos, estas actividades no podrían ser posible”.“Lo más difícil es crear conciencia, pero también es lo más fácil porque una vez que se logra no es necesario que haya alguien vigilando o exhortando a las personas a que no tiren basura, a que cuiden el agua, a que no contaminen, porque es un tema que ya está enraizado a su forma de ser y de pensar”, subrayó.Por su parte, el titular de ZOFEMAT, Hurgo Uribe Nicolás, informó que en esta edición del concurso participaron 36 estudiantes de escuelas públicas y privadas, los cuales conformaron 12 equipos que plasmaron sus obras en las bardas perimetrales del acceso al mar.“En total se recibieron 65 trabajos. A través de estas obras de arte los jóvenes pueden enviar un mensaje a la sociedad sobre lo que ellos consideran que es importante sobre el medio ambiente. Son mensajes fuertes y directos relacionados con la contaminación, la responsabilidad que cada uno tenemos sobre estos temas y el amor que se le tiene a la naturaleza”, afirmó el funcionario.Las escuelas participantes fueron: Escuela Secundaria Técnica “Vicente Guerrero”, Escuela Secundaria Técnica “René Efraín Fajardo”, el Colegio de Puerto Aventuras, la Escuela Secundaria Técnica “Juan Rulfo”, así como las secundarias “Gabriel García Márquez”, “Ignacio Zaragoza”, “Colegio Inglés”, “Colegio Tepeyac”, “Britt Academy” y “Ko’oten Kambal”.Este concurso se realiza en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio de cada año y del Día de los Océanos que se conmemora cada 8 de junio, para sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente.